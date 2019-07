Barcellona, l’Atletico Madrid non fa sconti per Antoine Griezmann: ecco quanto dovranno pagare

Mundo Deportivo ha rivelato oggi sulle sue pagine che la guerra tra l’Atletico Madrid e il Barcellona su Antoine Griezmann non è ancora finita. Il club biancorosso non è in alcun modo intenzionato ad apporre uno sconto alla clausola rescissoria del francese.

Pochi giorni fa la punta di Macon si era detto disposto di pagare interamente la clausola pur di raggiungere i blaugrana. La cifra, tuttavia, è esorbitante: 120 milioni. Ora, senza neppure più gli sconti pronosticati, si raggiungerebbe un budget necessario da capogiro, 200 milioni.