Ronaldo vince la centesima partita in Champions, mentre Messi viene celebrato dal Barcellona per aver segnato il gol 106 con la stessa maglia, un record

Anche se Ronaldo è finito in Serie A, alla Juventus, il duello a distanza con Leo Messi rimane. La Pulce del Barcellona, infatti, è stata celebrata dal club blaugrana per aver segnato il gol numero 106 in Champions con lo stessa maglia: un record a cui nessuno è mai arrivato. Il tutto è avvenuto il giorno dopo in cui Ronaldo era stato sulla bocca di tutti per aver vinto la sua centesima partita nella massima competizione europea. Il record di Leo Messi, infatti, non può essere raggiunto da Cristiano Ronaldo, almeno non nell’immediato, ma sembra difficile visti i suoi 33 anni. Cr7 è primatista dei gol in Champions, con 121 reti, ma con realizzati con club diversi tra cui Manchester United, Real Madrid e Juventus.