Barcellona, nervi tesi tra Messi e Griezmann: Setien deve separarli in allenamento

Leo Messi e Antoine Griezmann sarebbero quasi venuti alle mani durante uno degli ultimi allenamenti del Barcellona

Il feeling tra Leo Messi e Antoine Griezmann non è mai scoppiato. Da quando il francese è arrivato la scorsa estate, il rapporto tra i due non è stato speciale; né in campo né fuori. Tanto che, nella partita contro il Leganes, l’argentino non ha mai passato la palla al compagno francese.

Durante le partite, i due quasi si ignorano e, come riportato da Diario Gol, in uno degli ultimi allenamenti del Barcellona sarebbero quasi venuti alle mani. Tra Messi e Griezmann la rissa è stata sfiorata, evitata solo dall’intervento dell’allenatore Setien e altri componenti dello staff.