Barcellona, Neto: «Lotterò per vincere la Champions League»

L’ex Juve Neto si lascia alle spalle il Valencia. Ecco le sue prime parole da giocatore del Barcellona. Il portiere ha le idee chiare

Neto chiarisce i motivi che lo hanno portato a Barcellona.

Ecco le sue parole nel corso della presentazione ufficiale: «La ragione principale per la quale ho voluto il Barcellona è lottare per la Champions, darò il massimo per vincerla».