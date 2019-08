Barcellona, sfottò al Betis dopo la goleada: le scuse dei blaugrana – FOTO

Il Barcellona si è rifatto della sconfitta subita contro l’Athletic Bilbao, annichilendo il Betis Siviglia con il risultato di 5 a 2. Spicca la doppietta del nuovo acquisto Antoine Griezmann.

Il Barcellona ha pubblicato, dopo la gara, una foto della presentazione di Junior Firpo con la mano tesa a salutare, simboleggiando i cinque gol fatti. Immediata replica piccata del Betis Siviglia e scuse, sempre via social, dei blaugrana.

. @FCBarcelona wish to sincerely apologise for any offence caused to Real Betis and their supporters regarding a tweet sent out on Sunday evening. No disrespect was intended, but we were wrong to publish it on a night that was very special for Junior.https://t.co/JyvRDw7cuQ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 26, 2019