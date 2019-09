Luis Suarez ha rivelato di avere un gruppo su Whatsapp in cui messaggia col compagno Messi e con l’ex Neymar

Nell’intervista a Fox Sport Radio, Luis Suarez ha rivelato di avere un gruppo Whatsapp che condivide con Messi e Neymar, che ha spinto per il ritorno al Barcellona. Ecco le parole.

«Ogni tanto parliamo ma non nell’ultimo periodo dove abbiamo voluto rispettare Neymar e la sua decisione in chiave mercato. Ultimamente ha fatto di tutto per tornare».