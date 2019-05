Suarez chiede scusa al Liverpool per l’esultanza dopo il gol siglato al Camp Nou. E si fa fotografare ad Anfield – FOTO

Luis Suarez in vista della semifinale di ritorno di Champions League tra il Liverpool e il suo Barcellona chiede scusa ai tifosi degli inglesi. Il campione uruguaiano aveva esultato dopo aver segnato al Camp Nou contro la sua ex squadra, suscitando l’ira dei tifosi dei Reds.

Ecco le parole di Suarez:«Per me è qualcosa di molto speciale tornare qui. Se sono arrivato al calcio d’elite lo devo al Liverpool e qui ho vissuto momenti meravigliosi. Sarà bello calpestare questo campo indossando un’altra maglia. Tutti conoscono l’importanza di segnare in un semifinale e ad Anfield, però qui non esulterei, per una forma rispetto, così come a suo tempo non lo feci sul campo dell’Ajax. Chiedo scusa ai tifosi del Liverpool per la mia esultanza al Camp Nou. Era una semifinale di Champions, stavo giocando in casa e mi trovavo davanti alla mia gente».



Intanto, l’attaccante blaugrana si è fatto fotografare ad Anfield, con tanto di parole al miele sul suo passato con il Liverpool. Ecco la foto: