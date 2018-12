Barcellona-Tottenham, gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 6ª giornata di Champions – VIDEO

Barcellona e Tottenham si affronteranno questa sera al Camp Nou per l’ultima sfida del girone di Champions League. In contemporanea, a San Siro, l’Inter affronterà il PSV Eindhoven. Una sfida che interesserà molto agli inglesi in quanto Tottenham e Inter sono attualmente appaiate a 7 punti in classifica. Il Barcellona, già qualificato come primo del Gruppo B, si troverà di fronte il difficile compito di scendere in campo come se non fosse già promosso agli ottavi di Champions. Il Tottenham, dall’altra parte, scenderà in campo sperando che i blaugrana possano regalare loro i 3 punti necessari per andare agli ottavi di finale.

BARCELLONA-TOTTENHAM 1-0 – Ousmane Dembele conclude in area la sua ottima azione personale con un bel tiro. Palla rasoterra al centro e Hugo Lloris non riesce ad arrivarci!

BARCELLONA-TOTTENHAM 1-1 – Harry Kane triangola in area con Lucas che si coordina alla perfezione e va a segno con un bel rasoterra centrale!