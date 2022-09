Barcellona, ultima stagione per Busquets, poi MLS

Sergi Busquets dirà addio al Barcellona al termine della stagione: per lui il futuro negli Stati Uniti all’Inter Miami

Le strade di Sergio Busquets e del Barcellona si separeranno a fine stagione. Il centrocampista, veterano del club blaugrana ha fatto sapere che questo sarà il suo ultimo anno in Spagna.

Come riportato da Sport, la decisione è maturata da tempo: il calciatore infatti sente l’età avanzare e vuole andarsene prima di diventare un peso per il club, ma ancora in tempo per provare l’avventura americana all’Inter Miami.