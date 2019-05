Barcellona, Valverde: «Griezmann verrà da noi? Solo una supposizione»

Valverde non si sbilancia sul futuro di Griezmann. Per molti è promesso sposo del Barcellona, ma il futuro dell’ex Atletico è incerto

Molti ormai credono che il trasferimento di Antoine Griezmann al Barcellona sia cosa certa. Non è dello stesso parere il tecnico blaugrana Valverde.

Ecco le sue dichiarazioni sull’attaccante dell’Atletico Madrid:«Abbiamo sempre detto lo stesso di lui. E’ in un’altra squadra, è un gran giocatore, non è la prima volta che ne parliamo. E questo è. Se alla fine verrà al Barcellona si vedrà, io non lo so. E’ soltanto una supposizione, può venire o no. Vedremo».