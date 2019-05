Nonostante la disfatta in Champions League contro il Liverpool, Valverde non è preoccupato per il suo futuro al Barcellona

Molti in casa Barcellona devono ancora riprendersi dalla rimonta shock subita in Champions League dal Liverpool. Non certo il tecnico Valverde, come ha ammesso in conferenza stampa.

Ecco le parole sul suo futuro in Catalogna:«Non ci penso troppo. Il club ha rispettato il mio lavoro ed è sempre stato così. Non ho avuto lamentele da parte del presidente né della dirigenza».