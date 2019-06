Barella all’Inter: incontro in corso tra i nerazzurri e il Cagliari. Le ultime

Barella, Inter e Cagliari discutono del futuro del centrocampista. Incontro a Milano per intavolare la trattativa. Le novità

L’Inter fa sul serio per Barella. Come riporta Sportitalia, è in corso a Milano un colloquio tra il DS nerazzurro Piero Ausilio col suo vice Dario Baccin e il DS rossoblù Marcello Carli.

Il Cagliari vuole 35 milioni più contropartite per arrivare a un totale di 50 milioni e avrebbe chiesto informazioni su Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. I nerazzurri avrebbero già ottenuto il sì di Barella.