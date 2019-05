Barella: «Parlerà del mio futuro col Cagliari. E sull’accordo con L’inter…»

Nicolò Barella parla di calciomercato e sull’accordo con L’inter. Il centrocampista del Cagliari commenta anche il suo primo gol in Nazionale

Obiettivo del passato, obiettivo del futuro: Nicolò Barella in un modo o nell’altro potrebbe essere destinato a vestire la maglia nerazzurra. Ai microfoni di Radiolina, il centrocampista del Cagliari ha così commentato la situazione mercato con l’Inter: «Ci sono tre partite e voglio farle al massimo. Poi ci siederemo con il presidente e il mio agente per valutare il futuro migliore per me e per il Cagliari. Scrivono di un accordo con l’Inter? Io non ne so niente. Inghilterra? Al momento è il calcio più bello, probabilmente le due finali europee conteranno ben quattro squadre inglesi».

Nicolò Barella ha anche parlato di Nazionale e del gol segnato: «Il gol in Nazionale? Subito dopo la gara mi dicevano di ricordare che sono stato il primo sardo a segnare e sinceramente non mi ricordavo di dirlo ma poi, pensandoci, è stata davvero una grande soddisfazione. Io ho sempre voluto giocare con il Cagliari, fin da giovane, da quando andavo allo stadio, e ce l’ho fatta».