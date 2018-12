L’Inter cambia con l’arrivo di Marotta. Calciomercato Inter: nel mirino Barella, Tonali, Biraghi, Lazzari e Chiesa

Sarà un’Inter più italiana con l’arrivo di BeppeMarotta? L’amministratore delegato è pronto a stravolgere le ‘abitudini’ dei nerazzurri. Secondo Il Corriere dello Sport, il nuovo dirigente nerazzurro, che dovrebbe essere ufficializzato dopo la gara della prossima settimana contro il Psv, ha in pugno Barella. Il centrocampista del Cagliari non partirà a gennaio ma a giugno andrà via. Il presidente Giulini chiede 50 milioni di euro e al momento il club interista è in pole per il suo acquisto. Calciomercato Inter: Barella potrebbe essere il primo colpo dell’era Marotta.

Sempre nel mirino FedericoChiesa: il gioiello della Fiorentina piace alle big italiane, compresa l’Inter. Il club viole chiede 60-70 milioni per lasciarlo andare, l’Inter ci pensa ma potrebbe essere ‘costretta’ a cedere Perisic per puntare sul classe ’97 dei viola. Possibili novità anche sulle fasce difensive con Biraghi e Lazzari studiati da molto tempo: il terzino della Fiorentina è un rimpianto nerazzurro (faceva parte del settore giovanile) e ora servono 20 milioni per ingaggiarlo. Qualche milioncino in meno potrebbe bastare per strappare Lazzari alla Spal ma la concorrenza è tanta. Tantissima concorrenza anche per Sandro Tonali: Cellino ha chiesto 25 milioni e non intende indietreggiare.