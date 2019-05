Barella: «Nazionale? Da quando c’è Mancini è diventata un piacere»

Il centrocampista del Cagliari, Nicolò Barella, è stato intervistato dopo aver ricevuto il premio Bulgarelli

Ecco le sue parole: «Mi ispiro a De Rossi per le mie caratteristiche. Nazionale? Da quando c’è Mancini la Nazionale è diventata un piacere. Under 21? Mi trovo bene con loro. Siamo una bella squadra anche dopo le esperienze avute in Nazionale maggiore. Futuro? Non lo so. Mi fa piacere dell’attenzione ricevuta».