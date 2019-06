Barella all’Inter? Il centrocampista parla così del suo futuro

Intervistato da Rai Sport, Nicolò Barella ha commentato la sua prestazione con l’Italia e il suo futuro

Tra gli uomini copertina della vittoria dell’Italia contro la Grecia, Nicolò Barella ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport: «Il Gallo mi ha messo una bellissima palla, io ho segnato. Avrei preferito fare più gol per poter aiutare il Cagliari nella corsa salvezza, però è andata così. Sono contento delle reti con la Nazionale».

MERCATO – «Voci di mercato? Per me sono uno stimolo, vuol dire che sto facendo bene. E per questo devo ringraziare anche i miei compagni. Ripeto, per me questo è uno stimolo e spero di continuare a far bene. Poi, quello che succederà, succederà»

FUTURO – «Per ora torno a Cagliari per le vacanze, poi si vedrà»