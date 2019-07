Barella Inter: tecnica e agonismo per la squadra che ha in mente Conte

Barella può divenire un pilastro dell’Inter di Conte. Ha le caratteristiche giuste per esaltarsi con l’allenatore leccese

Nicolò Barella è a un passo dall’Inter, squadra in cui tenterà di affermarsi anche ad alti livelli. Di certo, Conte sembra il tecnico perfetto per esaltare il talento sardo. L’ex Juve ha sempre prediletto mezzalì sì tecniche, ma soprattutto con grande generosità, esplosività e dinamismo negli inserimenti e nel coprire ampie porzioni di campo.

Barella finora non si è ancora specializzato nella sua carriera: se a Cagliari è stato più un organizzatore della manovra, in Nazionale Mancini ha provato a sfruttarlo per le sue doti offensive nell’ultimo terzo. Vedremo come si evolverà con Conte.