Barella, la Roma sorpassa l’Inter: ecco cosa manca per chiudere l’affare

A sorpresa la Roma ha sorpassato l’Inter nella corsa a Nicolò Barella: il Cagliari ha accettato l’offerta giallorossa

Come nei migliori gialli di mercato, spunta il colpo a sorpresa: secondo la Gazzetta dello Sport la Roma avrebbe sorpassato l’Inter nell’affare Barella. Fienga, infatti, avrebbe incontrato per due volte il Cagliari presentandogli un’offerta che Giulini ha accettato subito: 35 milioni + Defrel (richiestissimo dai sardi).

Cosa manca per chiudere l’affare quindi? Il sì del giocatore. Barella è da tempo d’accordo con l’Inter e vuole giocare in nerazzurro a tutti i costi. Attenzione però, questo non vuol dire che non possa cambiare idea e aiutare il suo club del cuore a raggiungere un obiettivo di mercato. Come spiega la Rosea Barella starebbe seriamente prendendo in considerazione la destinazione capitolina e potrebbe accettare i giallorossi nelle prossime ore.