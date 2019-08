Baresi predica calma: «Ci vuole tempo prima di rendere competitivo questo Milan»

Franco Baresi ha parlato in conferenza stampa prima dell’amichevole tra Milan e Feronikeli. Le parole della leggenda rossonera

Prima dell’inizio dell’amichevole in Kosovo tra Milan e Feronikeli ha parlato Franco Baresi, brand ambassador rossonero. Le sue parole in conferenza stampa.

«Credo che ci siano generazioni diverse. Il Milan ha iniziato un nuovo progetto, con nuove ambizioni, giocatori e allenatore. Ci vuole fiducia sul fatto che il Milan cresca e penso che ci voglia il giusto tempo per far si che la squadra sia competitiva sia in Italia sia all’estero».