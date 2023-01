Bari, Antenucci titolare contro il Perugia

Sabato 28 gennaio il Bari scende in campo in casa contro il Perugia. C’è un’emergenza attaccanti con la squalifica di Cheddira e Ceter in forte dubbio. Toccherà quindi a un “ragazzo” di 38 anni, Mirko Antenucci. Come scrive il Corriere dello Sport, il bomber molisano rimane l’ago della bilancia:

«Mignani nelle ultime 3 partite ha voluto provare un attacco senza l’ex spallino, giocando prima la carta Folorunsho come seconda punta e poi puntando su Ceter che contro il Modena dava prova di una ritrovata brillantezza fisica che sembrava da tempo perduta. Ora si spera che il malanno accusato a Palermo sia passeggero. Ma Antenucci non ha mai perso il sorriso aspettando che arrivi il suo momento. Non va a bersaglio da tre mesi e mezzo. Troppo lungo il digiuno per uno che si nutre di gol».