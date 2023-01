Il Bari sta per mettere a segno un colpo importante per la Serie B, dall’Inter infatti starebbe per arrivare Esposito

L’attaccante classe 2002 si trasferirà in prestito in Puglia in questi sei mesi e sarà un rinforzo importante per l’attacco dei galletti in B. Lo riferisce Sky Sport.