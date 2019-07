Bari, Floriano ad Antenucci: «Ti lascio la numero 7, basta che…»

Niente duello per la numero 7 del Bari. Floriano si dice disposto a lasciarla al nuovo arrivato Antenucci… ad una condizione

Il Bari punta sui gol di Antenucci per fare bella figura in Serie C. Il giocatore ha sostenuto le visite mediche col club stamatttina.

Ecco le parole di Roberto Floriano sul nuovo acquisto, riportate da Gianlucadimarzio.com: «Più gente forte c’è, meglio è. Antenucci arriva dalla Serie A, non lo scopro certo io. Vuole il numero 7? Glielo lascio volentieri, basta che ci faccia vincere».