Bari, vicino l’arrivo di Antenucci: le ultime sul possibile arrivo in biancorosso dell’attaccante della Spal

Il Bari sta per mettere a segno un colpo sensazionale, trattandosi del campionato di Serie C. La società di Luigi De Laurentiis sta per chiudere la trattativa con un attaccante, cercato da club di Serie A e Serie B.

Si tratta di Mirko Antenucci, attaccante classe 1984 e capitano della Spal. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la trattativa sarebbe vicina ad una conclusione, e potrebbe andare in porto nei prossimi giorni.