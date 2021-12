Barnes consiglia lo United: «Pogba via? C’è bisogno di De Jong»

John Barnes consiglia il Manchester United. Le parole dell’ex calciatore sulle possibili mosse di mercato dei Red Devils

John Barnes, ex calciatore del Liverpool, ha consigliato lo United sulle prossime mosse da fare per il centrocampo.

DICHIARAZIONI – «Frenkie de Jong sarebbe un ottimo acquisto per il Manchester United. Paul Pogba potrebbe andare via, quindi sarà molto importante sostituirlo con un giocatore giovane e di talento, uno che possa essere tra i migliori giocatori della squadra. L’olandese ha tutto in termini di precisione e intensità. È esattamente quello di cui ha bisogno la squadra».