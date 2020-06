Baronio: «Scudetto? Lazio favorita prima della pausa»

Roberto Baronio ha espresso le sue considerazioni sulla lotta Scudetto tra Lazio e Juventus dopo la pausa della Serie A

Roberto Baronio ha parlato ai microfoni di La Giovine Italia della stagione della Lazio e della lotta Scudetto contro la Juventus.

«Alla pausa era secondo me la squadra favorita per vincere il campionato: la condizione di forma e la mentalità che stava dando Inzaghi stavano consentendo la disputa di un campionato di vertice. Adesso vedremo come rientreranno in campo, chiaro che sarà da valutare per l’appunto la forma fisica e mentale della squadra».