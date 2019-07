Barreto riparte dalla Serie C: «Al Gozzano per mettermi alla prova, tutto dipende da come risponderà il mio fisico»

Paulo Vitor Barreto, uno che a Bari segnava reti a grappoli, è tornato in campo. O, meglio, sta per farlo: nel Gozzano, in Serie C. Dopo quattro anni di inattività e dopo essere stato ad un passo soltanto dal Monopoli.

«Voglio rimettermi alla prova – le sue parole -. Tutto dipende dal fisico, io sono sempre stato un attaccante che puntava sulla velocità. Per ritrovare la condizione ci vorrà un po’ di tempo, non posso forzare troppo».