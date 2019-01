Barrios-Roma: c’è l’offerta di Monchi

La Roma avrebbe presentato un’offerta al Boca Juniors per ingaggiare Wilmar Barrios, centrocampista classe ’93

La Roma vola in Argentina per il nuovo centrocampista? Il club giallorosso ha messo nel mirino Wilmar Barrios, centrocampista classe 1993 di proprietà del Boca Juniors, considerato uno dei migliori elementi presenti nella rosa del club argentino. Il centrocampista colombiano potrebbe andare via già a gennaio. La Roma, secondo tycsports, avrebbe già presentato un’offerta per avere il centrocampista a gennaio.

Monchi avrebbe chiesto il calciatore colombiano in prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni di euro, il costo della clausola di rescissione. Il giocatore, che è stato espulso nel corso della finale di Libertadores giocata al Bernabeu contro il River Plate, vorrebbe trasferirsi in Europa. Il Boca è pronto ad accontentarlo in caso di buona proposta economica. La Roma dunque ci prova per il centrocampista del Boca Juniors. Nome nuovo nel mercato dei giallorossi.