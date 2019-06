Conferenza stampa Bartoli: le parole sulla gara con la Giamaica

Elisa Bartoli ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dalla sfida con la Giamaica. Le parole della giocatrice azzurra

Non ha dubbi Elisa Bartoli: contro la Giamaica le azzurre non potranno in alcun modo sottovalutare il pericolo avversario. Queste le parole della giocatrice azzurra nella conferenza stampa a pochi giorni dal match.

GIAMAICA – «Non dobbiamo sottovalutare l’avversario altrimenti la vittoria non è servita a niente. Dobbiamo entrare convinte con lo stesso atteggiamento dimostrato con l’Australia. La loro fisicità non va sottovalutata».