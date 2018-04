Barzagli dà forfait, il difensore salterà Real Madrid-Juventus

Real Madrid-Juventus, Andrea Barzagli non recupera: il difensore non si è allenato, difficilmente farà parte dei convocati per il Bernabeu

Andrea Barzagli molto probabilmente non farà parte della spedizione juventina che nel pomeriggio volerà alla volta di Madrid in vista della gara di domani sera. Al Santiago Bernabeu, mercoledì 11 aprile 2018, Real Madrid-Juventus, gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League. La Juventus è chiamata ad un’impresa pressoché impossibile, vale a dire rimontare lo 0-3 maturato all’Allianz Stadium con un Cristiano Ronaldo in versione Pallone d’Oro.

Diverse defezioni per Massimiliano Allegri in vista della partita di domani sera al Bernabeu. Alcune obbligate, vale a dire Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur, assenti per squalifica, così come Benedikt Howedes che non fa parte della lista Champions bianconera. La Juventus si sta allenando a Vinovo prima della partenza per Madrid e arriverà al Bernabeu per il tradizionale walk around alle 18:40. Tutti in campo per i bianconeri a Vinovo, ad eccezione di Andrea Barzagli. Il difensore italiano non si è allenato con il resto dei compagni e a questo punto diventa praticamente scontata la sua assenza dall’elenco dei convocati per domani visto che non ha recuperato dall’infortunio della scorsa settimana.