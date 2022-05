Bastoni possibile sacrificato: l’Inter chiede 60 milioni. C’è lo United sulle tracce del difensore nerazzurro

Alessandro Bastoni non è più una certezza. La società nerazzurra, che sta lavorando sui colpi in entrata, non è un mistero debba accumulare almeno 60 milioni di euro per potersi muovere. Ed ecco che insieme a Lautaro Martinez – che aspetta Paulo Dybala – il difensore classe 1999 (a cui non dispiacerebbe un’esperienza in Premier League) è diventato uno dei principali indiziati.

«Alessandro Bastoni piace tanto al neo manager Erik Ten Hag. Anticipi, respinte di testa, contrasti vinti, cambi di gioco, cavalcate palla al piede, assist e il gol contro la Lazio, con quel sinistro telecomandato da fuori area con cui ha trovato l’unica gioia nell’ultimo campionato. A Manchester da qualche giorno non si parla d’altro. E non solo perché anche Oltremanica è arrivata la voce di un’Inter “costretta” a sacrificare almeno un big per esigenze di bilancio. Potrebbe spaventare la richiesta dell’Inter, che al momento è sui 60 milioni di euro. Tanti per la stragrande maggioranza dei club, non per lo United che nel 2019 ha speso quasi 90 milioni di euro per Maguire, tra i più contestati dai fan inglesi nelle ultime stagioni. Lo United ha scelto Ten Hag per riportare il club a lottare per la Premier e tra le top d’Europa. Ci si aspetta una mezza rivoluzione, con investimento pesante in ogni zona del campo» si legge su ‘La Gazzetta dello Sport’ oggi.