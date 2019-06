Batistuta Fiorentina, unione vicina: il possibile ruolo dell’ex attaccante

Gabriel Batistuta viaggia verso il ritorno alla Fiorentina. Dopo aver incontrato Barone, si pensa al possibile ruolo

Dopo un primo contatto, ieri Batistuta e la Fiorentina si sono incontrati nella sede viola dentro il Franchi. La chiacchierata è durata un’ora ed è stata positiva: l’argentino tornerà in Italia nel club che lo ha reso grande.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, resta da capire in quale ruolo l’ex attaccante farà parte della dirigenza. Bati potrebbe diventare ambasciatore viola o addirittura vice presidente. Le parti si rincontreranno in settimana.