Bayer Leverkusen Inter, è invasione nerazzurra in Germania. Ecco il dato sui tifosi lombardi

Bayer Leverkusen Inter, marea nerazzurra alla BayArena! Ecco quanti tifosi sono attesi per il match, in programma domani sera

Bayer Leverkusen Inter è in programma martedì 10 dicembre alle ore 21.00, con i nerazzurri che saranno ospiti della formazione tedesca alla BayArena. La squadra rivelazione dello scorso anno si è adattata in fretta anche in Champions League, mentre la Beneamata ormai è una delle big del panorama europeo. Una sfida interessante e dalle mille sfumature, dove entrambe cercheranno punti importanti per entrare nelle prime otto.

Sky Sport annuncia infatti che sono attesi sugli spalti della BayArena 2.500 interisti, che faranno la loro parte per il sold-out atteso per la sfida contro la formazione di Xabi Alonso. Una vera e propria marea nerazzurra in terra tedesca, pronta a sostenere la squadra di Simone Inzaghi verso quella che sarà una serata di grandissimo calcio, che potrebbe portare una vittoria fondamentale.