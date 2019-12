Bayer Leverkusen-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vederla

Bayer Leverkusen-Juventus streaming e probabili formazioni: i bianconeri di Sarri sfidano le Aspirine a qualificazione già ottenuta

La Juventus di Maurizio Sarri, già conquistata la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, e sicura del 1° posto nel Gruppo D, sfida in trasferta il Bayer Leverkusen di Peter Bosz nell’ultima giornata della fase a gironi. Bayer Leverkusen-Juventus: la partita si giocherà mercoledì 11 dicembre 2019 nello scenario della BayArena di Leverkusen con fischio d’inizio alle ore 21.00.

Bosz, che punta a conquistare almeno il 3° posto utile per accedere ai sedicesimi di Europa League, schiererà un classico 4-4-2. Davanti le due punte Volland e Bailey, annunciate in grande condizione, mentre a metà campo Bellarabi e Diaby agiranno da esterni, con Aranguiz accanto a Demirbay in mezzo. In difesa coppia centrale composta da Tah e Sven Bender. Nella Juve invece Sarri attuerà il turnover: fra i pali ci sarà Buffon al posto di Szczensy, in difesa spazio a Danilo e De Sciglio sulle fasce e a Rugani al centro accanto a capitan Bonucci, in mediana Cuadrado e Matuidi affiancheranno Pjanic. Sulla trequarti agirà nuovamente Bernardeschi.

La sfida di Champions League Bayer Leverkusen-Juventus sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Bayer Leverkusen-Juventus, info e dove vederla

Competizione: Champions League 2019/2020

Quando: Mercoledì 11 dicembre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: BayArena (Leverkusen)

Arbitro: Benoit Bastien (Francia)



Le probabili formazioni

BAYER LEVERKUSEN (4-4-2): Hradecky; Retsos, Tah, S. Bender, Wendell; Bellarabi, Aranguiz, Demirbay, Diaby; Volland, Bailey. All. Bosz

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

