Bayern Monaco, Alaba va in vacanza a Mykonos… con il parroco

Le vacanze che fanno bene allo spirito: il terzino del Bayern Monaco Alaba andrà a Mykonos, Grecia, insieme al suo parroco

David Alaba, terzino del Bayern Monaco, oltre ad essere un talentuoso calciatore è molto credente.

Proprio per questo, come riporta la Bild, l’austriaco andrà in vacanza a Mykonos, Grecia, insieme ad amici e al suo parroco di fiducia, il pastore Jan Kohler della chiesa riformata Hillsong Church di Monaco. Alaba avrebbe ammesso di trovare rilassanti i suoi sermoni. Il giocatore deve recuperare dall’infortunio accusato in Nazionale.