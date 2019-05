Dalla rimonta ai danni del Borussia Dortmund ai brividi di ieri con l’Eintracht: così il Bayern Monaco è diventato campione di Germania

Il Bayern Monaco è in festa, campione di Germania per la 29ª volta nella sua storia. Una delle più sofferte, con il trionfo arrivato proprio sul filo di lana degli ultimi 90′ stagionali. Difficile potesse finire diversamente, d’altronde, in un campionato in cui i bavaresi si sono ritrovati anche a -9 da uno scatenato Borussia Dortmund.

Ma il 2019 è stato un magnifico crescendo per i ragazzi di Kovac, che prima si sono riavvicinati alla capolista e poi hanno operato il sorpasso. Completando l’opera ieri pomeriggio contro l’Eintracht, tutt’altro che morbido avversario in cerca di un pass per la prossima Champions League. Ed infatti, ad inizio ripresa, Haller ha messo i brividi all’intera Allianz Arena, prima che il Bayern dilagasse fino al 5-1 della grande festa…