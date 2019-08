Bayern Monaco: il difetto della squadra di Kovac

Il Bayern Monaco di Niko Kovac ha evidenti difetti tattici. Ma Coutinho potrebbe migliorare la situazione

Nonostante Coutinho, c’è diverso malcontento in casa Bayern Monaco dopo il pareggio all’esordio contro l’Hertha Berlino, in cui si sono visti gli stessi difetti della stagione passata. La passmap del match fatta da Between The Post aiuta a fotografare le caratteristiche della squadra bavarese.

This passmap neatly sums up Bayerns problem.

All of the ball progression consists of vertical passes along the wings. pic.twitter.com/i0E3FAyYHK — Between The Posts (@BetweenThePosts) August 17, 2019

Come si vede, il Bayern ha una incredibile povertà di soluzioni nella risalita del campo. Si affida soltanto alla rapida verticalizzazione per le corsie esterne, di fatto svuotando il centro del campo (entrambe le ali sono larghissime). Vedremo se con Coutinho cambierà qualcosa.