Kimmich è determinante nella fase di rifinitura del Bayern Monaco. Kovac lo schiera spesso davanti alla difesa

In questo inizio di stagione del Bayern Monaco, Kovac sta continuamente schierando Kimmich davanti alla difesa. Il talento tedesco se la sta cavando nel complesso bene, al netto di qualche difficoltà in non possesso.

Kimmich è una fonte creativa indispensabile per i bavaresi. Basti pensare che è il giocatore della Bundesliga con più passaggi chiave totali: l’enorme cifra di 22.