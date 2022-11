Inter, Inzaghi: «Rigore? Di solito l’arbitro cambia idea quando va a vederlo. Ora testa al campionato»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Bayern Monaco

«Girone difficile e siamo soddisfatti di essere passati. Stasera giocavamo contro una squadra fortissima e siamo andati sotto con una disattenzione nostra. Potevamo fare qualcosa di più con le occasioni avute all’inizio. Rigore? L’arbitro quando viene richiamato cambia la decisione ma stavolta non è successo. Per fortuna non era decisiva».

SORTEGGIO – «Ci siamo allenati in questo girone. I sorteggi saranno sempre difficili, ma ci penseremo quando sarà il momento. Ora testa al campionato».

JUVE – «Domenica sfida importantissima, ma ce ne aspettano altre prima della sosta. Dobbiamo dare continuità in campionato anche se il calendario non sarà semplice».