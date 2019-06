Bayern Monaco, James Rodriguez: cosa perdono i bavaresi

Tra alti e bassi, James Rodriguez ha fatto la differenza al Bayern Monaco. Vediamo in cosa il colombiano svetta particolarmente

Sembra essere arrivata al capolinea l’avventura di James Rodriguez al Bayern Monaco. Anche senza avere giocato molto, il colombiano ha trovato il modo di rendersi decisivo.

Oltre ai 7 gol e i 3 assist, l’ex Monaco è un giocatore eccezionale nel fare tirare in porta i compagni. Se si fanno calcoli basati sui 90′, è il primo giocatore della Bundesliga per passaggi chiave: ben 4, una cifra enorme. Vuol dire che in ogni partita per 4 volte consente a un proprio compagno di tirare. Vedremo in quale squadra andrà.