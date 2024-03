Bayern Monaco, Kane vs Lewandowski: c’è un record da battere

Harry Kane fa 30 gol in Bundesliga. Per il primato di Robert Lewandowski servono undici reti in nove giornate.

Il Bayern ieri non ha solo sconfitto 8-1 il Mainz, chiudendo splendidamente una settimana che l’ha visto accedere ai quarti di finale di Champions superando 3-0 la Lazio. Tuchel ha ritrovato lo spirito e il senso del «dominio» – termine usato da Bild – che abitualmente la squadra ha avuto, smarrendolo da un po’ di tempo a questa parte.

Mattatore è Harry Kane: doppietta a Provedel, tripletta al malcapitato Zentner, ha toccato quota 30 gol in Bundesliga. Mancano 9 giornate per andare a caccia del record di Robert Lewandowski del 2020-21. Per eguagliarlo ci sono 11 gol da fare: a questo ritmo, non è un’operazione impossibile.