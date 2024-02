Bayern Monaco, Low esclude: «Non ci vogliamo a vicenda»

L’ex commissario tecnico della Germania smentisce le voci che lo vedevano sulla panchina bavarese dopo l’addio di Tuchel

Joachim Low ha escluso categoricamente il Bayern Monaco dal suo futuro. L’ex CT campione del mondo con la Germania nel 2014, durante un’intervista a Sport Bild, ha spiegato questa sua scelta.

RIFIUTO – «Ci sono diverse ragioni perché questo non avverrà. Probabilmente il Bayern Monaco non è interessato a me come allenatore e nemmeno io avrei alcun interesse verso il Bayern. Ho lavorato a lungo in Germania…»