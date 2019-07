Bayern Monaco, Renato Sanches resta. Kovac: «Giocherà molto di più»

Bayern Monaco, Renato Sanches resta. Novak: «Giocherà molto di più rispetto alla scorsa stagione»

Il tecnico del Bayer Monaco Niko Kovac ha parlato in conferenza stampa nel pre partita del match col Real Madrid di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese non ha avuto grande spazio nell’ultima stagione in Bundesliga, avviando vari rumours su un suo possibile addio.

Il tecnico ha rassicurato: «Abbiamo comunicato a Renato che vorremmo averlo ancora qui. Lui ha ovviamente considerato le opzioni dopo l’ultima stagione, ma gli abbiamo spiegato i motivi per cui ha giocato poco e le ha capite. Sono sicuro che giocherà molto di più nella prossima stagione».