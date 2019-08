Bayern Monaco, Renato Sanches verso la cessione: futuro in Ligue 1

Bayern Monaco, Renato Sanches verso la cessione: il centrocampista portoghese vicino ad un club di Ligue 1

Renato Sanches sta per lasciare il Bayern Monaco. L’amore tra il centrocampista portoghese e i bavaresi non è mai sbocciato, con qualche parole dura da parte dell’ex Benfica.

Secondo Sky Deutschland, il Bayern Monaco starebbe trattando la cessione di Sanches con il Lille. Si lavora per un accordo sull’acquisto a titolo definitivo, per una cifra che si avvicina ai 30 milioni di euro, ma non è da escludere il prestito con obbligo di riscatto.