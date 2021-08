Bayern Monaco, retroscena Kimmich: «Con Ancelotti sono ripartito dal fondo...»

Il leader del Bayern Monaco Joshua Kimmich ha rivelato le tante difficoltà avute con Ancelotti in panchina

Joshua Kimmich, leader e capitano del Bayern Monaco, parlando al podcast ufficiale del club bavarese ha parlato delle difficoltà avute quando in panchina sedeva Carlo Ancelotti.

«Ho avuto una fase parecchio difficile al Bayern Monaco quando in panchina c’era Carlo. Quando sono arrivato ho fatto un primo anno ottimo con Pep. Ho messo piede qui che ero un calciatore che veniva dalla seconda divisione e alla fine della stagione avevo addirittura fatto il mio esordio in nazionale. Ma quando è arrivato Ancelotti ho dovuto di nuovo fare la fila, ripartendo dall’ultimo posto. C’erano giorni in cui tornavo a casa in macchina e mi facevo un sacco di domande. ‘Sono abbastanza bravo? Le mie qualità sono sufficienti per giocare con il Bayern?’. Ma fasi come questa, ogni tanto, aiutano anche a crescere come calciatore».