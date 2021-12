Bayern Monaco, Salihamidzic: «Il Salisburgo sta facendo bene, è una squadra interessante»

Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco, ha parlato dei sorteggi degli ottavi di finale di Champions League

Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco, ha fornito il suo pensiero sui sorteggi di Champions League ai canali ufficiali del club bavarese.

DICHIARAZIONI – «Il Salisburgo ha concetti molto interessanti e ha un ottimo allenatore. Si sono comportati bene negli ultimi anni e sono la prima squadra austriaca a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta di Champions. Ciò dimostra quanto stiano facendo bene bene e in modo coerente. In Champions bisogna sempre fare bene. L’anno scorso abbiamo affrontato partite difficili contro il Salisburgo e i risultati sono stati superiori a quanto mostrato nel corso della partita. Dobbiamo fare bene».