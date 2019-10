Bayern Monaco, Kovac: «Grande risultato per il calcio tedesco» – VIDEO

Bayern Monaco, l’allenatore Kovac commenta la grande vittoria contro il Tottenham in Champions League. Ecco le sue parole – VIDEO

Niko Kovac, allenatore del Bayern Monaco, ha commentato in conferenza stampa la vittoria della sua squadra in Champions League contro il Tottenham: 7 a 2 per i tedeschi, con poker di Gnabry e doppietta di Lewandowski.

«Londra mi porta fortuna: è una grande serata per noi e un grande risultato per il calcio tedesco. Nei primi 30 minuti siamo stati fortunati, grazie anche a Neuer. Poi abbiamo dominato il ritmo e quindi la gara», queste le sue parole.