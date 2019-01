Diletta Leotta e Belen Rodriguez conducono, insieme, una trasmissione su Radio 105 facendo impazzire tutto il popolo del web

Diletta Leotta e Belen Rodriguez non hanno bisogno di presentazioni. La prima è una delle più importanti conduttrice di programmi sportivi d’Italia (prima su Sky, ora su DAZN) la seconda la show girl più chiacchierata del Paese. Entrambe hanno più di due milioni di seguaci su Instagram dove postano con regolarità foto e video della loro vita, scatenando migliori di commenti.

Le due ragazze, però, hanno deciso di far “impazzire” il web. Lunedì le due, ospiti degli studi di Radio 105 a Milano hanno deciso di farsi immortalare in una foto insieme. È stata Diletta a mandare in tilt il web postando la foto sulla sua pagina ufficiale Instagram con la seguente didascalia: “Il miglior rimedio per contrastare il BlueMonday”. L’istantanea ha ricevuto subito tantissimi likes, fino a raggiungere oltre 500k pareri positivi…