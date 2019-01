Scoppia la scintilla tra Belen Rodriguez e il Pocho Lavezzi

L’ex giocatore del Napoli Ezequiel Lavezzi secondo la rivista settimanale “Chi”, avrebbe passato le vacanze natalizie con Belen Rodriguez

Secondo il settimanale “Chi“, la showgirl Belen Rodriguez non ci avrebbe messo molto per rimettersi in pista dopo l’addio a Andrea Iannone. Sembra infatti che durante le vacanze natalizie in Uruguay, l’argentina avrebbe passato molto tempo con il connazionale ed ex giocatore del Napoli Ezequiel Lavezzi. L’ala attualmente in forze in Cina all’Hebei Fortune ha chiuso la Super League al sesto posto. Secondo le indiscrezioni rilasciate dalla rivista di gossip, la Rodriguez sarebbe dovuta tornare in Italia in concomitanza con la festa della Befana, il 6 gennaio, ma invece si sarebbe proprio trattenuta con il Pocho con cui sarebbe scoppiata la scintilla.