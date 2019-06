Il Belgio schianta il Kazakistan nel segno di Mertens e Castagne – VIDEO

Netto 3-0 del Belgio contro il Kazakistan: apre le marcature Dries Mertens, raddoppio di Castagne e sigillo finale di Lukaku

Grande notte per il Belgio degli “italiani”, che batte per 3-0 il Kazakistan grazie al veloce uno-due di Mertens e Castagne, in rete all’11’ e al 14′. Poi Lukaku (obiettivo Inter) chiude i conti con il sigillo finale.

Il successo dei belga proietta gli uomini di Martinez, ancora a punteggio pieno, in testa al girone con Russia e Scozia a -3. Un deciso passo avanti verso le qualificazioni all’Europeo, nel segno del “made in Italy”