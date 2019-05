Le parole di Marco Bellinazzo, esperto economista, sul mercato e sul bilancio della Juve dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo

Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, ha parlato al Corriere dello Sport, tracciando un bilancio sui conti della Juventus. L’esperto giornalista ha parlato dell’impatto di Cristiano Ronaldo sul fatturato bianconero: «Al momento Ronaldo sta pesando più sui costi (+30% per la spesa sugli ingaggi) che sui ricavi, lo dice anche l’ultima relazione semestrale della società, ma era qualcosa che si sapeva sarebbe avvenuta. Il progetto CR7 è pluriennale, il bilanciamento ci sarà tra un paio di stagioni. Agnelli vuole vincere la Champions League e sedersi al tavolo delle grandi del calcio europeo».

La Juve rischia di avere un bilancio in rosso da 50-70 milioni e potrebbe essere necessaria una cessione: «Un giocatore che costa quasi 90 milioni di euro tra ingaggio al lordo delle imposte costringe a fare i conti con un bilancio in rosso, anche perchè dall’eliminazione prematura dalla Champions League ci saranno ricavi in meno per 25 milioni. Il passivo al 30 giugno potrebbe essere di 50-70 milioni. I bianconeri hanno realizzato già 100 milioni di plusvalenze tra lo scorso mercato estivo e quello invernale che ricadranno sul bilancio 2018-2019. Servono altri 40-50 milioni di plusvalenze, la scelta potrebbe ricadere sui giocatori che hanno ingaggi importanti. Il profilo ideale potrebbe essere Dybala: alla quarta stagione, si può vendere ad 80 milioni, con una plusvalenza di 65-70».